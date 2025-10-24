Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые антироссийские санкции не смогут положить конец украинскому конфликту, но могут приблизить более выгодную сделку для России, нежели для Запада, пишет британская газета Guardian.

Источник: AP 2024

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад», — говорится в материале.

Как отмечается в материале, многие попытки Запада помочь Украине, как и санкции, также не принесли успеха, включая поставки вооружения и послабления ограничений на нанесение ударов по территории России.

«Долгожданные F-16 также не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России», — говорится в материале.

Накануне ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о новых ограничениях, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников.

Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше