Стармер призовет лидеров «коалиции желающих» к поставкам Киеву дальнобойного оружия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пятничного телеконфренции с лидерами государств так называемой «коалиции желающих» намерен призвать к усилению военной поддержки Украины.

Согласно распространенному заявлению канцелярии главы правительства, он выступит за поставки Киеву дальнобойного вооружения и конфискацию замороженных российских активов с последующей их передачей украинской стороне.

В документе уточняется, что Стармер обратится к участникам коалиции с призывом предпринять конкретные шаги по вытеснению российских энергоресурсов с мировых рынков, завершить работу по использованию суверенных активов РФ для финансирования оборонных нужд Украины, а также активизировать передачу вооружений большой дальности с целью укрепления позиций Киева в преддверии зимнего периода.

Ранее глава Евросовета заявил о готовности оплачивать конфликт на Украине до 2028 года.

