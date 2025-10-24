Посольство Китая предостерегло США от вмешательства в отношения Москвы и Пекина

Посольство КНР в Вашингтоне повторно обратилось к США. Полпредство предостерегло третьи страны от вмешательства в отношения Москвы и Пекина. Уведомление направлено, в частности, к Вашингтону, так как американский лидер Дональд Трамп неоднократно использовал вредные практики в торговле. Об этом оповестил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, пишет РИА Новости.