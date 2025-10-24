Посольство Китая предостерегло США от вмешательства в отношения Москвы и Пекина

Посольство КНР в Вашингтоне повторно обратилось к США. Полпредство предостерегло третьи страны от вмешательства в отношения Москвы и Пекина. Уведомление направлено, в частности, к Вашингтону, так как американский лидер Дональд Трамп неоднократно использовал вредные практики в торговле. Об этом оповестил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против других государств. Все возникающие спорные вопросы в посольстве посоветовали решать на основе взаимоуважения.
«Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны», — оповестил Лю Пэнъюй.
Дональд Трамп между тем рассказал об ожиданиях от встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Саммит может состояться во время мероприятия АТЭС. По словам Дональда Трампа, он рассчитывает на большую сделку с Китаем.