В Британии отреагировали на слова Путина о последствиях применения Tomahawk

Слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях применения американских ракет Tomahawk для ударов по территории РФ вызвали резонанс в Великобритании. Британский политик Джордж Гэллоуэй на своей странице в социальной сети Х обратился к западным лидерам с призывом прислушаться к предостережению российского лидера.

Источник: Life.ru

Гэллоуэй подчеркнул серьёзность заявления Путина и призвал Запад задуматься о возможных последствиях своих действий.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — заявил Гэллоуэй.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что он в шутливой форме поинтересовался у российского лидера, не будет ли тот против, если США передадут «пару тысяч томагавков» противникам России. По словам республиканца, Путин не оценил эту шутку. Хозяин Белого дома также отметил, что ракеты Tomahawk являются мощным наступательным оружием, и вряд ли кто-то хотел бы столкнуться с их применением. Позже российский лидер предупредил, что в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории ответ Москвы будет «очень серьёзным и ошеломляющим».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше