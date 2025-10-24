Посольство КНР: США не должны вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы

Китай считает, что взаимодействие между Пекином и Москвой является внутренним делом двух государств и не должно становиться предметом вмешательства со стороны третьих стран. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Дипломат подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем носит нормальный и взаимовыгодный характер, не направлено против каких-либо государств и строится на принципах равноправия и уважения интересов обеих сторон.
Представители посольства КНР ранее призывали США отказаться от практики давления в торговых вопросах и подчеркнули необходимость выстраивания диалога на основе взаимного уважения. В ведомстве отметили, что такой подход позволит укрепить стабильность и предсказуемость двусторонних отношений.
Ранее глава США Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.