Посольство КНР: США не должны вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы

Китай считает, что взаимодействие между Пекином и Москвой является внутренним делом двух государств и не должно становиться предметом вмешательства со стороны третьих стран. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.