Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство КНР: США не должны вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы

Сотрудничество между Россией и Китаем носит нормальный и взаимовыгодный характер.

Источник: Аргументы и факты

Китай считает, что взаимодействие между Пекином и Москвой является внутренним делом двух государств и не должно становиться предметом вмешательства со стороны третьих стран. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем носит нормальный и взаимовыгодный характер, не направлено против каких-либо государств и строится на принципах равноправия и уважения интересов обеих сторон.

Представители посольства КНР ранее призывали США отказаться от практики давления в торговых вопросах и подчеркнули необходимость выстраивания диалога на основе взаимного уважения. В ведомстве отметили, что такой подход позволит укрепить стабильность и предсказуемость двусторонних отношений.

Ранее глава США Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше