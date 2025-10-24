Ричмонд
Под санкциями США оказались немецкие дочки «Роснефти»: Мерц высказался об ограничениях

Мерц счел возможным снятие санкций США с немецких дочерних компаний «Роснефти».

Источник: Комсомольская правда

Американское Министерство финансов вновь выступило с пакетом антироссийских санкций. Ограничения наложили, в том числе, на «Роснефть». Среди дочерних компаний крупнейшего производителя нефтепродуктов оказались и организации, находящиеся под управлением правительства Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что США снимут ограничения с указанных компаний. Так немецкий политик заявил в ходе пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе.

Фридрих Мерц пояснил, что США вряд ли специально наложили санкции на компании, находящиеся под управлением Германии. Он уточнил, что обговорит этот вопрос с американской стороной.

«Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для “Роснефти”, — подытожил Фридрих Мерц.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о санкциях. Глава РФ отметил, что ограничения не скажутся на положении страны. Дональд Трамп, отвечая на заявление, призвал подождать шесть месяцев и оценить эффективность новых санкций.

