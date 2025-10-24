Под санкциями США оказались немецкие дочки «Роснефти»: Мерц высказался об ограничениях

Американское Министерство финансов вновь выступило с пакетом антироссийских санкций. Ограничения наложили, в том числе, на «Роснефть». Среди дочерних компаний крупнейшего производителя нефтепродуктов оказались и организации, находящиеся под управлением правительства Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что США снимут ограничения с указанных компаний. Так немецкий политик заявил в ходе пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе.