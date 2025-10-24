Ричмонд
В США назвали стремление Зеленского на возврат территорий пустой надеждой

Стремление президента Украины Владимира Зеленского восстановить контроль над утраченными территориями страны характеризуется как нереалистичное.

Соответствующую оценку, как сообщает в своей публикации на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, предоставил ему на условиях анонимности один из чиновников США.

По информации источника, Зеленский, несмотря на оказываемое со стороны Вашингтона давление, продолжает придерживаться своей неизменной позиции, которая в ходе всех предыдущих раундов мирных переговоров с Россией заключалась в сохранении, по выражению собеседника Херша, «пустой надежды» на возвращение всей территории Украины.

Ранее в Британии рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России.

