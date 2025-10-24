В США назвали стремление Зеленского на возврат территорий пустой надеждой

По информации источника, Зеленский, несмотря на оказываемое со стороны Вашингтона давление, продолжает придерживаться своей неизменной позиции, которая в ходе всех предыдущих раундов мирных переговоров с Россией заключалась в сохранении, по выражению собеседника Херша, «пустой надежды» на возвращение всей территории Украины.