ЕС запретил сделки с резидентами Свободного порта Владивосток

Европейский союз ввел 19-й пакет санкций против России, включивший запрет на заключение новых сделок с резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ). Позиция ЕС вызвала сожаление вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, но на работе префрежимов санкции не скажутся, заявил он. Под новые ограничения ЕС попал ряд приморских компаний, среди них ДВМП и ССК «Звезда», сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках нового санкционного пакета, принятого 23 октября, Европейский союз впервые ввел ограничения против российских особых экономических зон.
Под санкции попали московские «Технополис» и «Сколково», «Иннополис» и «Алабуга» в Татарстане, ОЭЗ в Липецкой, Ульяновской, Самарской, Калужской, Московской областях, Санкт-Петербурге, а также Свободный порт Владивосток, включающий почти 2 тысячи резидентов.
«Особые экономические, инновационные и преференциальные зоны являются ключевым элементом стратегии экономического развития России. Они предназначены для привлечения прямых инвестиций и развития промышленного, технологического и инновационного потенциала путем предоставления льготных налоговых, таможенных и регуляторных режимов в отношении индустриальных парков, технологических кластеров, логистических центров и портовых зон», — говорится в официальном журнале ЕС.
Теперь европейским компаниям запрещается приобретать или увеличивать доли в резидентах СПВ, создавать совместные предприятия, заключать новые контракты и предоставлять финансирование предприятиям, осуществляющим деятельность через СПВ.
Санкции ЕС против дальневосточного бизнеса оказались не болезненными.
На работе FESCO и судостроительного комплекса «Звезда» давление критично не отразится.
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал введение новых ограничений, подчеркнув их неэффективность.
«Свободный порт Владивосток, так же, как и другие преференциальные режимы, создан правительством Российской Федерации для развития экономики нашей страны. Количество резидентов СПВ — почти две тысячи — свидетельствует о том, что он работает и приносит пользу России», — заявил Трутнев ТАСС (18+).
Полпред выразил сожаление по поводу позиции Евросоюза.
«Уверен в том, что нормальный путь экономического взаимодействия между странами заключается во взаимной поддержке с целью улучшений условий жизни людей, в развитии экономического сотрудничества. Сожалею, если у Евросоюза другое мнение. На работу преференциальных режимов санкции ЕС существенного влияния не оказывают», — сказал полпред.
19-й пакет санкций ЕС стал одним из наиболее масштабных. Помимо ограничений для особых экономических зон, он включил запрет на импорт российского СПГ, санкции против 117 дополнительных судов, ограничения для 21 физического лица и 41 юридического лица из России, запрет транзакций с пятью российскими банками.
В него попало несколько крупных предприятий Приморского края — это ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO), «Судостроительный комплекс “Звезда” в Большом Камне и транспортно-логистическая компания “Транзит” (Владивосток).
В санкционный список, как физлицо, также попал экс-ректор ДВФУ Никита Анисимов.