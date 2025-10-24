Зеленский пожаловался на отсутствие помощи от Китая

Зеленский подтвердил, что в ходе телефонных переговоров китайский лидер заверил о непредоставлении вооружений России, однако выразил убежденность в том, что Пекин оказывает Москве иную поддержку. Украинский президент констатировал, что Китай не заинтересован в победе Украины в конфликте.