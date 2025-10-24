Зеленский пожаловался на отсутствие помощи от Китая

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой позиции Китая в ходе своего выступления на саммите Европейского союза в Брюсселе.
Глава киевского режима заявил об отсутствии регулярного диалога с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил недовольство ограниченностью их контактов.
Зеленский подтвердил, что в ходе телефонных переговоров китайский лидер заверил о непредоставлении вооружений России, однако выразил убежденность в том, что Пекин оказывает Москве иную поддержку. Украинский президент констатировал, что Китай не заинтересован в победе Украины в конфликте.
Ранее сообщалось, что в США назвали стремление Зеленского на возврат территорий пустой надеждой.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.