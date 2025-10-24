Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна правительства США задалась вопросом о сумме, потраченной Соединенными Штатами на поддержку украинского президента Владимира Зеленского. Своими размышлениями она поделилась в Telegram-канале, сопроводив публикацию ссылкой на новость и видео с очередями федеральных служащих за бесплатной едой.
— Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?" — написала Захарова в канале, намекая на контраст между расходами на Украину и финансовыми трудностями американских госслужащих.
На фоне продолжающегося шатдауна правительства США, федеральные служащие столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и оказались вынуждены искать продовольственную помощь. Как сообщает CNN, многие из них проводят часы в очередях, чтобы получить коробку с продуктами.
1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Многих госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а медики, военные, пограничники и транспортники продолжают трудиться, но без зарплаты. Это первый полный шатдаун в стране за семь лет. Всего в современной истории он стал 21-м, а самый долгий был при президенте США Дональде Трампе в 2018—2019 годах и длился 35 дней, нанеся ущерб экономике в три миллиарда долларов. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».