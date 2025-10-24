Военкор Коц предложил преподнести сюрприз странам Запада на ядерном полигоне

«Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас ещё парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — сказал Коц.
Кроме того, по мнению военкора, дальнейшие действия Москвы в урегулировании кризиса станут менее выгодными для Киева, если Запад продолжит поставлять вооружение и оказывать давление на российскую сторону.
Напомним, что в России состоялись учения стратегических ядерных сил, в ходе которых был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Пуск произвели с борта атомного ракетного подводного крейсера «Брянск». После проведения учений эксперты в США заявили, что российские стратегические ядерные силы демонстрируют превосходство над арсеналами других государств по ключевым показателям.
