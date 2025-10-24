Reuters: ряд нефтяных компаний Китая отказались от сырья РФ из-за страха санкций

Соединенные Штаты пригрозили китайским компаниям санкциями, если те продолжат закупать российское сырье. В результате четыре государственных нефтяных предприятия отказались от ресурсов РФ, утверждает Reuters.
По данным агентства, китайские компании побоялись оказаться под санкциями. Вашингтон неоднократно предупреждал КНР, что введет несоразмерно высокие пошлины в случае продолжения торгового сотрудничества с РФ.
Посольство КНР в Вашингтоне тем временем повторно обратилось к Вашингтону. Полпредство предостерегло третьи страны от вмешательства в отношения Москвы и Пекина.