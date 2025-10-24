Соединенные Штаты намерены устроить переговоры президента России Владимира Путина и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Для этого Вашингтон продолжит воздействовать на обе стороны конфликта. Такими данными поделился постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
По его сведениям, хозяин Белого дома Дональд Трамп намерен убедить стороны решить конфликт дипломатическим путем. Он нацелен на договоренность о прекращении огня.
«Президент Трамп изучает способы продолжать оказывать давление на президента России Владимира Путина, и, скажу откровенно, продолжать оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров», — объяснил Мэтью Уитэкер.
Президент США заявил об отмене встречи с российским лидером в Венгрии. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в таком «движении трамповского маятника» есть положительные результаты. Теперь Россия может наносить любые удары по «бандеровским нычкам».