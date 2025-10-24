Ким Чен Ын: дружба РФ и КНДР сейчас находится на пике

Ким Чен Ын заявил, что отношения между Россией и КНДР достигли самого высокого уровня за всю историю и продолжают укрепляться на основе боевого братства и взаимного уважения. По его словам, дружба между двумя странами прошла испытание временем и доказала свою прочность в сложные периоды мировой истории.
Выступая на церемонии закладки Мемориального музея боевых подвигов, северокорейский лидер отметил, что совместная борьба народов России и Кореи стала фундаментом крепких отношений, которые не поддаются внешнему давлению. Он подчеркнул, что союз двух стран остается устойчивым, несмотря на любые попытки вмешательства со стороны других держав.
Ким Чен Ын также выразил уверенность, что дух братства и взаимной поддержки будет и дальше служить основой для развития сотрудничества и укрепления дружбы между Москвой и Пхеньяном.
Ранее в Пхеньяне прошла патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», организованная в честь памяти и подвига военнослужащих Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области.