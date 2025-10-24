Ким Чен Ын: дружба РФ и КНДР сейчас находится на пике

Ким Чен Ын заявил, что отношения между Россией и КНДР достигли самого высокого уровня за всю историю и продолжают укрепляться на основе боевого братства и взаимного уважения. По его словам, дружба между двумя странами прошла испытание временем и доказала свою прочность в сложные периоды мировой истории.