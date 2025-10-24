Сергей Аксенов лично разобрался в проблемах крымчан

В ходе мероприятия заявители озвучили различные вопросы, в том числе по жилищно-коммунальной сфере.
С вопросом по капитальному ремонту кровли обратилась жительница многоквартирного дома городского округа Керчь. Сергей Аксёнов дал поручение министру жилищно-коммунального хозяйства РК Захару Щегленко прежде всего устранить все имеющиеся протечки, а также обеспечить проведение необходимых работ в полном объеме до марта 2026 года с учетом благоприятных погодных условий.
Жительница Раздольненского района обратилась по теме реконструкции сетей водоснабжения в селе Овражном. Сергей Аксёнов поручил министру жилищно-коммунального хозяйства РК Захару Щегленко проконтролировать ход работ по замене разводящих сетей водоснабжения в селе, которую ГУП РК «Вода Крыма» планирует провести за счет производственных мощностей.
О необходимости организовать ограждение и заасфальтировать дворовую территорию МБОУ «Школа-лицей № 2» сообщила жительница города Белогорска. Сергей Аксёнов распорядился завершить работы на объекте до конца текущего года. Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков держит ситуацию на контроле.
Глава Крыма подчеркнул важность своевременного выполнения всех обещаний, данных органами власти гражданам.
В мероприятии принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков, сообщает Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.