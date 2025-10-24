Сергей Аксенов лично разобрался в проблемах крымчан

С вопросом по капитальному ремонту кровли обратилась жительница многоквартирного дома городского округа Керчь. Сергей Аксёнов дал поручение министру жилищно-коммунального хозяйства РК Захару Щегленко прежде всего устранить все имеющиеся протечки, а также обеспечить проведение необходимых работ в полном объеме до марта 2026 года с учетом благоприятных погодных условий.