Форум «Сила Восточной Отваги» проходит в Хабаровске

Форум-выставка «Сила Восточной Отваги» стартовала вчера в Хабаровске. Кинотеатр «Гигант» на два дня стал площадкой для встречи волонтёров, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и всех неравнодушных граждан, готовых помогать участникам специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Волонтеры из разных районов Хабаровского края приехали, чтобы познакомиться, обменяться опытом, рассказать, какую помощь они оказывают участвующим в СВО военнослужащим.
В программе форума запланировано проведение мастер-классов по изготовлению сухих душей, плетению маскировочных сетей. В программе также встречи с Героями России, во время которых ученики школ и студенты могут пообщаться с воинами.
Форум проходит в рамках инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нацпроекта «Молодёжь и дети».