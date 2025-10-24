Власти США начнут предъявлять обвинения людям, финансирующим «Антифа»

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Власти США собираются начать предъявлять обвинения людям, якобы финансирующим движение «Антифа», сообщил директор ФБР Кэш Патель.
«Мы начнём предъявлять обвинения и арестовывать людей, финансировавших эти группы “Антифа” и другие группы, похожие на “Антифа”, поскольку они являются внутренними террористами, и мы будем относиться к каждому участнику этих махинаций соответственно», — сказал Патель в интервью Fox News.
В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией.