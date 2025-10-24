В Британии предрекли положительное влияние санкций США на положение РФ

Американские санкции, введенные против России, могут оказать положительный эффект для Москвы. Ограничения, вероятно, приблизят более выгодную для РФ, чем для Запада сделку. Об этом сообщает британская газета Guardian.
В статье уточняется, что санкции вряд ли положат конец конфликту на Украине. При этом ограничения США всё же могут оказать эффект. Автор отметил, что попытки Запада помочь Киеву не приносят успеха, как и антироссийские санкции.
«Санкции могут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад», — говорится в колонке.
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций против России 22 октября. Российский лидер Владимир Путин отметил, что такие меры не скажутся на положении страны. Дональд Трамп, отвечая на заявление, призвал подождать шесть месяцев и оценить эффективность новых ограничений.