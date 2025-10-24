Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии предрекли положительное влияние санкций США на положение РФ

Guardian указала на выгоду для РФ от новых санкций США.

Источник: Комсомольская правда

Американские санкции, введенные против России, могут оказать положительный эффект для Москвы. Ограничения, вероятно, приблизят более выгодную для РФ, чем для Запада сделку. Об этом сообщает британская газета Guardian.

В статье уточняется, что санкции вряд ли положат конец конфликту на Украине. При этом ограничения США всё же могут оказать эффект. Автор отметил, что попытки Запада помочь Киеву не приносят успеха, как и антироссийские санкции.

«Санкции могут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад», — говорится в колонке.

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций против России 22 октября. Российский лидер Владимир Путин отметил, что такие меры не скажутся на положении страны. Дональд Трамп, отвечая на заявление, призвал подождать шесть месяцев и оценить эффективность новых ограничений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше