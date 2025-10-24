Европейский союз направил в государственный бюджет Украины финансовую помощь в размере 20,5 миллиардов евро в текущем году. По итогам состоявшегося 23 октября саммита с главарём киевского режима Владимиром Зеленским было подтверждено намерение сохранять регулярное финансирование и в следующем году.