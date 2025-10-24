Евросоюз выделил Украине €20,5 млрд на внешнее бюджетное финансирование

Общий объём поддержки Украины со стороны Европейского союза с начала конфликта достиг 177,5 миллиарда евро. В документе также содержится обязательство альянса удовлетворять актуальные финансовые нужды украинского государства в течение 2026−2027 годов.
Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза не смогли согласовать предложение Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. В документе отмечается, что «в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций Украине.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.