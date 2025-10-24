Ричмонд
Новый пакет санкций ЕС лишь приблизит выгодную для России сделку

Новые санкционные ограничения, введённые Евросоюзом против Российской Федерации, не помогут приблизить завершение конфликта на Украине, но ускорят достижение выгодной для России сделки. Об этом говорится в публикации британского издания The Guardian.

Источник: Life.ru

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочёл бы Запад», — сказано в материале газеты.

Авторы статьи обращают внимание, что многочисленные попытки Запада помочь Украине, как и антироссийская санкционная кампания, также не принесли практически никаких результатов, включая поставки военных грузов и отмену ограничений на нанесение ударов вглубь территории России.

Напомним, Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкционных ограничений ввёл запрет на экспорт некоторых основных минеральных товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, а также других сырьевых материалов. Новые рестрикции нацелены на дальнейшее ограничение доступа РФ к важным минеральным и промышленным материалам. Британский журналист, учёный и писатель Джон Лафлэнд, комментируя эти санкции, выразил мнение, что эти меры не оказывают на Россию никакого воздействия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

