СМИ рассказали о серьезном ударе по Украине после саммита ЕС

При этом газета признает, что сама процедура изъятия замороженных средств сопряжена со значительными рисками и способна повлечь непредсказуемые последствия. В материале подчеркивается, что такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой — как в свете возможных ответных мер со стороны России, так и из-за потенциального ущерба репутации Европы как надежного хранилища иностранных активов.