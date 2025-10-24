Ричмонд
СМИ рассказали о серьезном ударе по Украине после саммита ЕС

Издание New York Times констатирует, что отсутствие на саммите Европейского союза с участием Владимира Зеленского конкретного решения о конфискации российских активов негативно отразится на Украине.

Как отмечается в публикации, отсрочка в принятии четкой позиции по вопросу предоставления кредита Киеву за счет этих средств создает дополнительные трудности для украинской стороны, остро нуждающейся в финансировании.

При этом газета признает, что сама процедура изъятия замороженных средств сопряжена со значительными рисками и способна повлечь непредсказуемые последствия. В материале подчеркивается, что такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой — как в свете возможных ответных мер со стороны России, так и из-за потенциального ущерба репутации Европы как надежного хранилища иностранных активов.

Отмечается также, что у западных лидеров отсутствует продуманный план реализации данной инициативы, включая предоставление гарантий отдельным странам и формирование соответствующей правовой базы.

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на отсутствие помощи от Китая.

