«Просто смешно»: в США набросились на ЕС из-за России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Евросоюз напрасно уверен, что новые антироссийские санкции способны переломить ход специальной военной операции, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Источник: Reuters

«Поймите уже, что Украина не сможет выиграть в этой войне на истощение. Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России или помогут приблизить переговоры, — просто смешны», — сказал он.

По словам эксперта, если ЕС хотел впечатлить президента США Дональда Трампа, то просчитался, забыв о непостоянстве и переменчивости позиции американского лидера по украинскому вопросу.

«Трамп через неделю опять поменяет свое мнение и окажется разочарованным уже Украиной. А санкции уже введены, и, скорее всего, опять не сработают. ЕС останется только молиться», — заключил Дэвис.

Накануне ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о новых ограничениях, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников.

Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

