Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.