Рябков: перезапуск комиссии РФ и США по ДСНВ «пока не просматривается»

Перспектив для возобновления работы двусторонней консультативной комиссии России и США по вопросам, связанным с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, на данный момент нет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с изданием «Известия».
По словам дипломата, на текущем этапе нет оснований говорить о скором возобновлении деятельности комиссии, которая ранее занималась обсуждением и контролем выполнения положений ДСНВ.
Рябков отметил, что российская сторона не видит со стороны Вашингтона сигналов, свидетельствующих о готовности к практическому диалогу по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» российское предложение продлить на год соблюдение количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ.