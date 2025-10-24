Рябков: перезапуск комиссии РФ и США по ДСНВ «пока не просматривается»

Перспектив для возобновления работы двусторонней консультативной комиссии России и США по вопросам, связанным с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, на данный момент нет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с изданием «Известия».