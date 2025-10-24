Ким Чен Ын указал на «вечную жизненную силу» дружбы КНДР и России: он пообещал всегда оставаться с РФ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с заявлением о нерушимой дружбе КНДР и России. Он указал на тяжелые времена истории, через которые стойко проходят страны. Это только укрепляет сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Северокорейский лидер заверил, что КНДР всегда будет с Россией, цитирует ЦТАК.
Ким Чен Ын пояснил, что корейско-российская дружба приобрела «вечную жизненную силу». Сейчас отношения государств находятся на пике, добавил он.
«Пхеньян всегда будет с Москвой. Наши дружба и сплоченность будут вечными… Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба», — заключил Ким Чен Ын.
В среду, 22 октября, в Пхеньяне провели патриотическую акцию «Огонь благодарных сердец». Ее посвятили подвигу северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области от боевиков ВСУ.