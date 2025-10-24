Ричмонд
Мерц раскрыл планы Евросоюза на российские активы

Мерц рассказал об обездвиживании замороженных российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Замороженные российские активы останутся иммобилизованными. Вопрос об их использовании Евросоюзом поднимут к концу года. Так заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции на саммите в Брюсселе.

Немецкий политик уточнил, что в Евросоюзе обсуждают вопрос применения активов РФ. Однако сейчас в этом отношении существуют «серьезные проблемы», добавил он.

«Мы договорились действовать сообща, искать способ их решения. Прежде всего мы хотим так или иначе обеспечить Украине надежное финансирование начиная со следующего года», — заявил Фридрих Мерц.

Днем ранее США наложили ограничения на некоторые компании из РФ, в том числе, на «Роснефть». Среди дочерних компаний крупнейшего производителя нефтепродуктов оказались и организации, находящиеся под управлением правительства ФРГ. Фридрих Мерц предположил, что США всё же снимут ограничения с указанных компаний.

