Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подвергла резкой критике лидерские качества Владимира Зеленского.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подвергла резкой критике лидерские качества Владимира Зеленского.

В интервью для YouTube-подкаста она заявила, что украинский президент демонстрирует неэффективное руководство, поскольку воспринимает мирное урегулирование как поражение, а не как возможность прекратить кровопролитие.

По мнению американской конгрессвумен, Зеленский не способен адекватно оценивать реальную ситуацию и действовать в интересах своего народа. Также Луна упрекнула украинское руководство в отказе от проведения выборов в условиях военного положения.

«Я думаю, он не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза», — сказала Луна.

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на отсутствие помощи от Китая.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.