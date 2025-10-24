Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить не только на РФ, но и на Киев

Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина об устойчивости России к санкциям США. По мнению республиканца, влияние новых санкционных ограничений США станет понятно через полгода. Хозяин Белого дома прокомментировал заявление своего российского коллеги о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».