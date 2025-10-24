Новые санкции ЕС дадут положительный эффект для РФ: в Британии объяснили, почему

Президент РФ Владимир Путин ответил на решение США ввести новые санкции против Москвы. Он назвал их попыткой оказать давление на страну. Однако, отметил Владимир Путин, никакое уважающее себя государство не станет ничего решать под воздействием других лидеров. Российский лидер предупредил, что такой «недружественный акт» совсем не укрепляет отношения между РФ и США. Глава государства призвал отойти от санкционных мер и начать совместную с Вашингтоном работу, в том числе, в сфере экономики.