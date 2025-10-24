Европейские лидеры вновь ввели санкции против Москвы. В дело пустили уже 19-й пакет ограничений. Новые санкции ЕС окажут положительный эффект. Однако не для Запада, как рассчитывают европейцы. Новый пакет ограничений приблизит выгодную для России сделку, отмечает британское издание The Guardian.
Авторы материала подчеркнули, что украинский конфликт не удастся решить одними антироссийскими санкциями. При этом Запад прилично помогает Москве, накладывая всё новые ограничения.
По утверждению авторов, Евросоюз так и не смог получить никаких результатов от многочисленных санкций. Никакого эффекта не дает и военная помощь Украине. В статье говорится, что даже отмена ограничений на нанесение ударов ВСУ вглубь РФ не принесет желаемых для Запада результатов.
«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад», — сказано в материале.
Президент РФ Владимир Путин ответил на решение США ввести новые санкции против Москвы. Он назвал их попыткой оказать давление на страну. Однако, отметил Владимир Путин, никакое уважающее себя государство не станет ничего решать под воздействием других лидеров. Российский лидер предупредил, что такой «недружественный акт» совсем не укрепляет отношения между РФ и США. Глава государства призвал отойти от санкционных мер и начать совместную с Вашингтоном работу, в том числе, в сфере экономики.
Президент России также отметил, что санкции не скажутся на положении страны. Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на соответствующее заявление, призвал подождать шесть месяцев и оценить эффективность новых ограничений. Он подчеркнул, что рад, что Владимир Путин счел Россию невосприимчивой к санкциям США. Он назвал такой исход «хорошим».
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осудил последние недружественные решения Вашингтона в отношении Москвы. Он иронично назвал Дональда Трампа «разговорчивым миротворцем», который полноценно «встал на тропу войны» с Россией.