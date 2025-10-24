Ричмонд
Конгрессвумен Луна подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым

Американский политик подчеркнула, что видит свою миссию в содействии укреплению мира.

Источник: Аргументы и факты

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила намерение провести встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента РФ по вопросам международного инвестиционно-экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым.

Выступая в подкасте журналиста Патрика Бет-Дэвида, Луна отметила, что встреча с российским представителем действительно запланирована и остается в её рабочих планах.

Американский политик подчеркнула, что видит свою миссию в содействии укреплению мира и снижению международной напряженности, отметив важность диалога между сторонами даже в сложных политических условиях.

Ранее Анна Паулина Луна призвала молиться за мир после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

