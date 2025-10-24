Дэвис: новый пакет санкций ЕС не переломит ход СВО на Украине

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Евросоюз ошибается, полагая, будто новые ограничительные меры против России способны повлиять на ход конфликта. По его словам, расчеты Брюсселя на то, что санкции изменят ситуацию на поле боя или подтолкнут Москву к переговорам, не имеют под собой оснований.
Военный эксперт отметил, что Украина не располагает ресурсами для победы в затяжном противостоянии, а попытки Запада усилить давление на Россию экономическими методами вряд ли принесут ожидаемый результат.
Дэвис также добавил, что если целью европейских политиков было произвести впечатление на американского президента Дональда Трампа, то они просчитались, поскольку его позиция по украинскому вопросу нестабильна и может измениться в любой момент, тогда как санкции уже введены и, скорее всего, вновь окажутся безрезультатными.
Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о неэффективности новых санкций США против России и предложил подумать, на кого работают люди из администрации Трампа, которые предлагают вводить санкционные меры против российской нефти.