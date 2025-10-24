Путин прокомментировал состав 19-го пакета санкций ЕС: запрет на унитазы скажется на Европе

Российский лидер Владимир Путин пообщался с журналистами. В ходе беседы он оценил состав нового пакета европейских санкций против Москвы. Особенно примечательными стали ограничения на поставки российских унитазов. Владимир Путин не без юмора ответил, что это решение дорого обойдется европейцам.
«То, что отменили приобретение наших унитазов, — это им дорого обойдётся. Унитазы им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», — оценил Владимир Путин.
Среди товаров, на которые Евросоюз наложил санкции, теперь входят соль, цемент и земля. Их больше нельзя поставлять в Россию. Помимо прочего, под ограничения попал судостроительный комплекс «Звезда».
Евросоюз, кроме того, ввел санкции в отношении 21-го физического лица. В действие также вступил запрет на поставки сжиженного газа.
Британские журналисты тоже оценили новый санкционный пакет. По их мнению, Западу не стоит ждать ничего положительного. Новый пакет ограничений приблизит выгодную для России сделку, отметили журналисты. Авторы материала подчеркнули, что украинский конфликт не удастся решить одними антироссийскими санкциями. При этом Запад помогает Москве, накладывая всё новые ограничения.
На антироссийские санкции ЕС отреагировала и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она указала на абсурдность ограничений. Представитель МИД в шуточной форме ответила, что Москва сможет прожить без европейского мха и лишайников.
Владимир Путин счел неэффективными и американские санкции. Он подчеркнул, что ограничения не окажут отрицательного влияния на положение страны. Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на указанное заявление, призвал Москву подождать шесть месяцев и позже оценить эффективность новых санкций.