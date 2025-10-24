Путин прокомментировал состав 19-го пакета санкций ЕС: запрет на унитазы скажется на Европе

«То, что отменили приобретение наших унитазов, — это им дорого обойдётся. Унитазы им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», — оценил Владимир Путин.