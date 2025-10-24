Ричмонд
План ЕС по российским активам завис из-за требования Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости предоставления его стране конкретных и надежных гарантий для реализации плана по использованию замороженных российских активов с целью финансирования кредита Украине.

Как сообщает агентство Reuters, бельгийский лидер отметил, что многие руководители государств Европейского союза сохраняют разногласия относительно данной инициативы.

На прошедшем в Брюсселе саммите ЕС окончательное решение по вопросу российских активов было отложено до декабря.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС по вопросу российских активов завершился провалом.

