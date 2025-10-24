Выяснилось, что встречу Путина и Трампа могут перенести, а не отменить совсем

Российский президент Владимир Путин 23 октября сообщил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, будет перенесена. По его словам, инициатива организации саммита и предложение провести его в Будапеште исходили от Вашингтона. Путин отметил, что подобные переговоры требуют серьезной подготовки, иначе можно не достичь ожидаемого результата.
Этим заявлением российский лидер ответил на слова Трампа, который за несколько часов до этого объявил об отмене встречи, добавив, что она все же состоится позже. Ранее, 17 октября, американский президент предположил, что саммит может пройти примерно через две недели, но выразил сомнения в готовности сторон к достижению ощутимых договоренностей, пишут «Ведомости».
Говоря о введенных Минфином США в ночь на 23 октября новых санкциях против российских компаний, Путин подчеркнул, что такие меры не способствуют укреплению отношений между странами, которые только начали восстанавливаться. Он назвал это очередной попыткой оказать давление на Россию.
По мнению старшего научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, заявления Путина следует рассматривать как дипломатический сигнал Вашингтону: диалог осложнен, но не исчерпан. В его словах слышится рациональность, осторожность и надежда на то, что встреча все же состоится. Эксперт считает, что российский лидер старается сбалансировать политический фон, изменившийся после недавнего общения Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. В целом происходящее напоминает игру в пинг-понг, где каждая из сторон делает свой ход, ожидая реакции другой.
При этом Кошкин отмечает, что Москва демонстрирует спокойствие и устойчивость к санкционному давлению, подчеркивая, что подобные меры не способны поколебать ее позиции.
До заявлений Путина представитель МИД России Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к взаимодействию с Госдепартаментом США. Главная цель — уточнение параметров двустороннего диалога как по общим вопросам, так и по украинской тематике. Несмотря на заявления Трампа, госсекретарь Марко Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в контактах с российскими дипломатами, уточнив, что встреча должна содействовать поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
Планы о возможной встрече в Будапеште обсуждались 16 октября во время седьмого телефонного разговора Путина и Трампа с момента инаугурации последнего. Тогда подчеркивалось, что саммиту президентов должна предшествовать встреча их представителей. Через несколько дней, 20 октября, министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил эти вопросы с Рубио, и МИД сообщил о конструктивном характере переговоров, направленных на реализацию достигнутых договоренностей.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что Трамп стремится к скорейшему прекращению конфликта, несмотря на несогласие Европы и Украины с российским подходом. После саммита в Анкоридже он осознал, что достижение окончательного мира на условиях, приемлемых для Москвы, потребует слишком много времени и не получит поддержки Запада. Поэтому американский лидер делает ставку на давление, включая санкции и помощь Киеву, полагая, что управляемая эскалация приведет к более выгодному для него исходу.
Россия, по словам Суслова, не готова к перемирию по нынешней линии фронта, так как это означало бы консервирование конфликта и усиление его причин. Украина при таком сценарии продолжит получать военную поддержку и фактически сблизится с НАТО, усилив давление на русский язык и православную церковь. Возможность дипломатического прорыва появится только в случае успехов российских войск, уверен эксперт.
Он добавляет, что экспертная работа имела бы смысл, если бы США были готовы к содержательному диалогу о полном урегулировании, включая вопросы безопасности, территориального устройства и гуманитарные аспекты. Однако Вашингтон пока требует лишь немедленного прекращения огня.
Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева полагает, что Трамп стремится завершить украинский конфликт до конца 2025 года, используя чередование давления и дипломатии. Москва же, имея собственные военные цели, не пойдет на перемирие, пока они не достигнуты. Прекращение огня в текущей обстановке дало бы Украине возможность укрепиться и перегруппироваться, что противоречит интересам России, заключает эксперт.
Читайте также: В США неожиданно раскрыли тайный замысел Трампа против России.