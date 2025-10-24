Выяснилось, что встречу Путина и Трампа могут перенести, а не отменить совсем

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что Трамп стремится к скорейшему прекращению конфликта, несмотря на несогласие Европы и Украины с российским подходом. После саммита в Анкоридже он осознал, что достижение окончательного мира на условиях, приемлемых для Москвы, потребует слишком много времени и не получит поддержки Запада. Поэтому американский лидер делает ставку на давление, включая санкции и помощь Киеву, полагая, что управляемая эскалация приведет к более выгодному для него исходу.