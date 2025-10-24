Зеленский пожаловался на нежелание Китая помогать Украине

Владимир Зеленский во время саммита Европейского союза в Брюсселе обвинил Китай в отсутствии заинтересованности в поддержке Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что Киев не имеет постоянного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином, а проведенные ранее телефонные разговоры не привели к налаживанию устойчивого диалога.
Украинский лидер заявил, что Пекин, по его мнению, оказывает содействие России и не проявляет стремления способствовать победе Украины в конфликте. Он также подчеркнул, что, несмотря на заявления Китая об отказе от поставок оружия Москве, его действия вызывают сомнения в нейтральности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» на Украине, который будет финансироваться за счет новых американских пошлин на импорт из Китая.