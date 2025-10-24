Зеленский пожаловался на нежелание Китая помогать Украине

Украинский лидер заявил, что Пекин, по его мнению, оказывает содействие России и не проявляет стремления способствовать победе Украины в конфликте. Он также подчеркнул, что, несмотря на заявления Китая об отказе от поставок оружия Москве, его действия вызывают сомнения в нейтральности.