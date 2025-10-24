Захарова неожиданно сравнила помощь США Украине с «коробками с питанием»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила рассматривать объем американской поддержки Украины в эквиваленте продовольственных наборов.
В своем телеграм-канале дипломат иронично прокомментировала сообщения о растущих очередях за бесплатной едой в Соединенных Штатах, задав вопрос, сколько средств Вашингтон уже потратил на Владимира Зеленского и во что это можно перевести, если считать в «коробках с питанием».
Поводом для ее замечания стали публикации в СМИ, где были размещены фотографии и рассказы о федеральных служащих, вынужденных обращаться за бесплатными продуктами из-за приостановки работы американского правительства.
С 1 октября в США начался шатдаун — временная остановка деятельности государственных учреждений, вызванная тем, что сенат не смог утвердить бюджетный проект. Причиной послужили разногласия между демократами и республиканцами по вопросу финансирования системы здравоохранения. Этот кризис стал 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Дональда Трампа.
Руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет предупредил, что если ситуация сохранится, экономика страны будет терять около 15 миллиардов долларов еженедельно.
По сведениям телеканала CNN, уже в ноябре приблизительно 42 миллиона американцев могут остаться без продовольственных талонов в результате продолжающегося шатдауна, что лишь усиливает общественное недовольство внутренней политикой Вашингтона на фоне щедрых расходов на зарубежную помощь.
