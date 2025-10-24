В МИД РФ предупредили Бельгию о последствиях «репарационного кредита» для Киева

«По Бельгии первым делом и ударит. Euroclear — это не европейская организация, а бельгийская», — уверен он.
Напомним, Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить официальный механизм конфискации замороженных российских активов под формулировкой «репарационного кредита» для Украины. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге. Чиновник подтвердил намерение ведомства разработать схему использования замороженных средств, однако не стал раскрывать конкретные суммы, которые могут быть задействованы в этом. Домбровскис ограничился общей формулировкой о создании правовой основы для преобразования активов в кредитные средства под видом репараций.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.