Генерал Попов: Швеция использует Зеленского для рекламы своего истребителя

Швеция использует Владимира Зеленского и украинский конфликт для рекламы своего истребителя JAS Gripen E, выразил уверенность в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Как сообщалось, по итогам визита в Швецию глава киевского режима не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако компания-производитель Saab позволила ему осмотреть один из самолетов и посидеть в нем.
Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм сможет поставить Киеву первую партию Gripen E из 150 запланированных примерно через три года.
«По сути, Швеция просто использует Зеленского. Здесь может быть два варианта. Первый: Стокгольм просто хочет опробовать свои самолеты в условиях боевых действий, при этом шведам здесь тоже нужно быть осторожными, потому что еще неясно, как машины себя зарекомендуют. Второй: хотят подсадить Киев условно на кредит столетний, и, приглашая Зеленского в Стокгольм, прощупывают почву, хотят знать, сколько можно поставить истребителей, по какой цене, какова будет сумма предоплаты и так далее», — отметил Попов.
Jas Gripen E — новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской компанией Saab. В настоящее время ВВС Швеции получили один из 60 заказанных самолетов этого типа.