Генерал Попов: Швеция использует Зеленского для рекламы своего истребителя

«По сути, Швеция просто использует Зеленского. Здесь может быть два варианта. Первый: Стокгольм просто хочет опробовать свои самолеты в условиях боевых действий, при этом шведам здесь тоже нужно быть осторожными, потому что еще неясно, как машины себя зарекомендуют. Второй: хотят подсадить Киев условно на кредит столетний, и, приглашая Зеленского в Стокгольм, прощупывают почву, хотят знать, сколько можно поставить истребителей, по какой цене, какова будет сумма предоплаты и так далее», — отметил Попов.