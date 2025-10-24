Reuters: в Бельгии потребовали гарантий по плану использования активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна нуждается в четких гарантиях для реализации инициативы по использованию замороженных российских активов с целью финансирования кредита Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам политика, вопрос требует особой осторожности, поскольку речь идет о значительных средствах и юридических рисках, связанных с их перераспределением. Он отметил, что решение должно основываться на прозрачных механизмах и иметь надежные правовые основания.
Как уточняется, на саммите ЕС в Брюсселе, прошедшем в четверг, лидеры стран-членов так и не пришли к единому мнению по данному вопросу. Рассмотрение инициативы было отложено до декабря, поскольку между участниками сохраняются серьезные разногласия относительно того, как именно распоряжаться российскими активами.
Ранее в Бельгии заявили, что все участники рынка понимают, что схема ЕК по экспроприации замороженных активов РФ является незаконной.