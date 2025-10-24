Reuters: в Бельгии потребовали гарантий по плану использования активов РФ

Как уточняется, на саммите ЕС в Брюсселе, прошедшем в четверг, лидеры стран-членов так и не пришли к единому мнению по данному вопросу. Рассмотрение инициативы было отложено до декабря, поскольку между участниками сохраняются серьезные разногласия относительно того, как именно распоряжаться российскими активами.