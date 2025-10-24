На Украине возмутились запретом ЕС закупать российский газ свободным странам

Европейские лидеры вновь ввели ряд ограничительных мер в отношении России. Один из запретов касается покупки газа РФ. Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал решение Евросоюза абсурдом, пишет ТАСС.
Спикер указал на отсутствие прав у ЕС для запрета самостоятельным странам закупать российский газ. По его словам, Брюссель «перебрал на себя множество полномочий».
«Можно абсурдом считать принятое недавно решение запретить, например Венгрии и Словакии, закупать российский газ. Какое ты имеешь право самостоятельной стране запрещать? В уставе ЕС отсутствует такое право», — объяснил Николай Азаров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла решение Евросоюза «полным мраком». Запрет на закупку российского газа вступит в силу 1 января 2028 года.