Слуцкий допустил ответные меры на санкционное давление со стороны США

«США ввели антироссийские санкции, под которые попали “Роснефть” и “Лукойл” и их дочерние компании, с целью якобы достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта. Абсолютно контрпродуктивный шаг, который не заставит Россию изменить свой курс. Наша страна оставляет за собой право ответных мер. Но всё это, безусловно, не способствует ни успеху на переговорах, ни процессу нормализации двусторонних отношений», — отметил депутат.