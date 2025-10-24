Лидер союзного государства рассказал о крепкой дружбе России и Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отношения между Россией и Северной Кореей достигли наивысшего уровня за всю историю их сотрудничества, подчеркнув, что боевое братство двух стран будет и впредь укрепляться. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Выступая на церемонии начала строительства мемориального музея, посвященного боевым подвигам в зарубежных военных операциях, Ким Чен Ын отметил, что дружба между Москвой и Пхеньяном «обретает вечную жизненную силу, рожденную в суровых вихрях истории». По его словам, сегодня российско-корейские отношения находятся «на апогее своего исторического развития».
Лидер Северной Кореи подчеркнул, что совместные сражения укрепили союз между странами, а внешние вызовы, исходящие от сил «господства и деспотизма», не смогут помешать дальнейшему сближению и стратегическому сотрудничеству.
Ранее, 11 октября, во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, Ким Чен Ын подтвердил неизменность позиции КНДР по украинскому вопросу. Он заявил, что Северная Корея поддерживает действия России, направленные на устранение причин конфликта и защиту национального суверенитета.
