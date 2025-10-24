Генерал Попов: Швеция не сможет передать Киеву 150 истребителей Gripen

«У заводов Saab нет технических мощностей для производства такого большого количества истребителей. Им нужно строить дополнительные цеха, дополнительные линии, вкладывать в это огромные деньги. А разве у Украины деньги есть? Нет. Бесплатно истребители киевскому режиму никто не предоставит. И про заявления президента Трампа не забывайте: его идеология сейчас — вбить гвоздь во все европейские государства, чтобы они платили за всё, что предоставляет США Киеву, а если страны ЕС хотят отдавать свое вооружение, то это их национальные дела», — сказал Попов.