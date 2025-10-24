Генерал Попов: Швеция не сможет передать Киеву 150 истребителей Gripen

Швеция не сможет передать Украине 150 истребителей Jas Gripen E, так как компания-производитель Saab попросту не имеет соответствующих производственных мощностей, сказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Как сообщалось, по итогам визита в Швецию Владимир Зеленский не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако компания-производитель Saab позволила ему осмотреть один из самолетов и посидеть в нем.
Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм сможет поставить Киеву первую партию Gripen E из 150 запланированных примерно через три года.
«У заводов Saab нет технических мощностей для производства такого большого количества истребителей. Им нужно строить дополнительные цеха, дополнительные линии, вкладывать в это огромные деньги. А разве у Украины деньги есть? Нет. Бесплатно истребители киевскому режиму никто не предоставит. И про заявления президента Трампа не забывайте: его идеология сейчас — вбить гвоздь во все европейские государства, чтобы они платили за всё, что предоставляет США Киеву, а если страны ЕС хотят отдавать свое вооружение, то это их национальные дела», — сказал Попов.
Военный эксперт констатировал, что никакое европейское государство не выдержит такой прессинг по экономическим вопросам поставок техники и боеприпасов, переучивания летного и инженерно-технического состава, создания новой инфраструктурной базы на аэродромах для новых самолетов за собственные деньги, за свою экономику.
«По сути, в Швеции мы увидели просто пиар, рекламный ход, политические дебаты. Красиво все выглядят, шведы вовремя заговорили о своих истребителях», — подытожил Попов.
Jas Gripen E — новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской компанией Saab. В настоящее время ВВС Швеции получили один из 60 заказанных самолетов этого типа.