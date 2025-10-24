Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин.
«Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах… В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
