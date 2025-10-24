Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы с Рейганом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин.

«Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах… В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше