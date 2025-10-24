Ричмонд
Уитакер: Трамп ищет способы надавить не только на Россию, но и на Украину

Американский лидер Дональд Трамп ищет способы надавить не только на Россию, но и на Украину.

Источник: Reuters

Об этом в эфире Newsmax заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

«Президент Трамп пытается найти способы продолжать оказывать давление на (президента России. — RT) Владимира Путина, продолжать оказывать давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского», — сказал он.

По словам Уитакера, американский лидер пытается оказать давление на Москву и Киев, чтобы усадить стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня и завершить конфликт.

Ранее Трамп заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев.

