Уитакер: Трамп ищет способы надавить не только на Россию, но и на Украину

Об этом в эфире Newsmax заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
«Президент Трамп пытается найти способы продолжать оказывать давление на (президента России. — RT) Владимира Путина, продолжать оказывать давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского», — сказал он.
По словам Уитакера, американский лидер пытается оказать давление на Москву и Киев, чтобы усадить стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня и завершить конфликт.
Ранее Трамп заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев.
