Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало неожиданностью для группировки Вооруженных сил Украины.
В беседе с РИА Новости он отметил, что установление контроля над этой территорией создает новые оперативные возможности для управления западной частью Херсона.
Сальдо также уточнил, что Карантинный остров, являющийся крупнейшим в городской черте, местные жители традиционно называют просто «Остров».
Ранее сообщалось, что план ЕС по российским активам завис из-за требования Бельгии.
