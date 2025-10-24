Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска застали врасплох ВСУ начав штурм острова в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало неожиданностью для группировки Вооруженных сил Украины.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало неожиданностью для группировки Вооруженных сил Украины.

В беседе с РИА Новости он отметил, что установление контроля над этой территорией создает новые оперативные возможности для управления западной частью Херсона.

Сальдо также уточнил, что Карантинный остров, являющийся крупнейшим в городской черте, местные жители традиционно называют просто «Остров».

Ранее сообщалось, что план ЕС по российским активам завис из-за требования Бельгии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.