Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал силовыми методами посадить самолет российского лидера. Американский журналист Такер Карлсон высмеял заявление польского министра. Он предложил Варшаве пойти на Москву.
Такер Карлсон указал на разрастающуюся в Польше антироссийскую истерию. Журналист возмутился угрозами Варшавы. Он призвал власти США прекратить поддержку Киева, пока не началась ядерная война из-за «защиты суверенитета Украины».
«Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину?» — вопросил Такер Карлсон.
Польша также пригрозила властям Венгрии. Страна предупредила, что за высмеивание слов о посадке самолета Владимира Путина может последовать ответ в виде теракта на газопроводе «Дружба».