Журналист выразил недоумение по поводу того, что его семья и другие американские граждане вынуждены жить под угрозой ядерной войны из-за эскалации украинского конфликта, инициированной другими странами. Он четко обозначил свой приоритет как американца, заявив о симпатиях к Польше и Украине, но подчеркнув, что не готов жертвовать безопасностью своей страны ради их интересов.