В США предложили Польше самой воевать с Россией после угроз в адрес Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон подверг резкой критике антироссийскую риторику, звучащую из Варшавы, в частности комментарии министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможности принудительной посадки самолета Владимира Путина.

Карлсон задался вопросом, почему Польша, демонстрируя такую озабоченность, сама не вступает в прямой конфликт с Россией для защиты Украины.

Журналист выразил недоумение по поводу того, что его семья и другие американские граждане вынуждены жить под угрозой ядерной войны из-за эскалации украинского конфликта, инициированной другими странами. Он четко обозначил свой приоритет как американца, заявив о симпатиях к Польше и Украине, но подчеркнув, что не готов жертвовать безопасностью своей страны ради их интересов.

Карлсон призвал полностью прекратить финансовую помощь Киеву и предложил Сикорскому, «играющему мускулами», самостоятельно воевать с Россией, если этот вопрос представляет для него такую важность.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

