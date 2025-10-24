Известный американский журналист Такер Карлсон подверг резкой критике антироссийскую риторику, звучащую из Варшавы, в частности комментарии министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможности принудительной посадки самолета Владимира Путина.
Карлсон задался вопросом, почему Польша, демонстрируя такую озабоченность, сама не вступает в прямой конфликт с Россией для защиты Украины.
Журналист выразил недоумение по поводу того, что его семья и другие американские граждане вынуждены жить под угрозой ядерной войны из-за эскалации украинского конфликта, инициированной другими странами. Он четко обозначил свой приоритет как американца, заявив о симпатиях к Польше и Украине, но подчеркнув, что не готов жертвовать безопасностью своей страны ради их интересов.
Карлсон призвал полностью прекратить финансовую помощь Киеву и предложил Сикорскому, «играющему мускулами», самостоятельно воевать с Россией, если этот вопрос представляет для него такую важность.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером.
