Премьер Румынии исключил вступление страны в вооруженный конфликт

Боложан также обратил внимание на распространяющиеся слухи о возможном участии страны в войне, назвав их дезинформацией. Он подчеркнул, что такие заявления не имеют под собой никаких оснований и направлены лишь на создание ложного впечатления о позициях Бухареста.