Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что страна не намерена втягиваться в какие-либо военные конфликты. По его словам, Бухарест не допустит шагов, которые могли бы привести к участию в боевых действиях, и сосредоточен исключительно на укреплении собственной безопасности и защите национальных границ.
Глава правительства подчеркнул, что все действия Румынии направлены на выполнение союзнических обязательств в рамках ЕС, НАТО и стратегического партнерства с США. Он отметил, что закупаемое вооружение и проводимая оборонная политика служат исключительно целям защиты государства и не предполагают агрессивных намерений.
Боложан также обратил внимание на распространяющиеся слухи о возможном участии страны в войне, назвав их дезинформацией. Он подчеркнул, что такие заявления не имеют под собой никаких оснований и направлены лишь на создание ложного впечатления о позициях Бухареста.
Ранее бывший румынский лидер Траян Бэсеску заявил, что попытки нынешнего главы Румынии Никушора Дана обвинить экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в связях с Россией являются ребячеством.