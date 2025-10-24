Ричмонд
Токаев присвоил звания и госнаграды в преддверии Дня Республики

Сотни представителей бизнеса, культуры и промышленности награждены перед праздником.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. В преддверии Дня Республики Токаев подписал указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», сообщает Акорда.

За выдающиеся заслуги в производственной деятельности, особый вклад в развитие агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли Высшую степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой труда Казахстана») с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» присвоено:

механизатору КТ «Мамбетов и К» в Северо-Казахстанской области Каражуманову Мурату Кенесовичу;

начальнику участка шахты «Шахтинская» УД АО «Qarmet» в Карагандинской области Чернобаю Сергею Петровичу.

Также Токаев отметил ряд казахстанцев государственными наградами.

«За значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В их числе ветераны труда, представители рабочих профессий, производственной сферы, бизнеса, образования и науки, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, деятели культуры и искусства», — сообщает Акорда.

Орденом «Отан» награжден директор ТОО «Галицкое» Павлодарской области А. Касицин.

Орденом «Барыс» І степени награждены:

председатель правления ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» К. Исаев;

ветеран казахстанской журналистики С. Харченко.

Орденом «Барыс» ІІ степени:

директор гидроэлектростанции «Ақтоғай» Т. Баймолдаев;

академик Национальной академии наук О. Сабден;

ветеран труда Е. Тажиев.

А также главный дирижер Концертного оркестра «Алматы әуендері» М. Серкебаев и другие.

Орденом «Барыс» ІІІ степени:

профессоры Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой А. Алматов и Н. Измаилов;

председатель Совета директоров группы компаний холдинга АО «Аксайгазсервис» Т. Шектебаев.

А также поэтесса А. Беркенова и другие, передает Акорда.

За большой вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры и представителей производственной сферы.

Ордена «Достық» II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами удостоен художественный руководитель «Social theater-Camogli» (Италия) Аквавива Джузеппе.

В числе награжденных орденом «Құрмет» («Почет») врачи, инженеры, директор архива, артисты и другие.

Отдельно Токаев отметил представителей Ассамблеи народа Казахстана. За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орденом «Ел бірлігі» («Народное единство») награждены:

председатель филиала Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» в г. Шымкенте Л. Асанов;

председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций по Павлодарской области В. Берковский;

председатель попечительского совета Казахстанского объединения немцев «Возрождение» Е. Больгерт;

председатель Татаро-башкирского этнокультурного центра «Таң» Р. Валиев;

зампредседателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков «Дустлик» А. Исматуллаев.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени («Трудовая слава») стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.

Также президент присвоил звания «Қазақстанның халық жазушысы» («Народный писатель Казахстана») и «Қазақстанның халық әртісі» («Народный артист Казахстана»).

Обладателями почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» («Заслуженный врач Казахстана») и «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» (Заслуженный деятель науки и техники") стали представители сфер здравоохранения и науки.

Также за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны, орденами «Даңқ» («Слава») II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» («За мужество») и «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть») награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В целом, накануне Дня Республики государственными наградами отмечены 138 представителей трудовых династий, порядка 500 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей.

А также около 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 130 педагогов и ученых, свыше 100 медицинских работников и другие граждане, которые своим ежедневным трудом внесли личный вклад в развитие страны.