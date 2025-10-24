Стало известно, что украинский танк расстрелял медицинский автомобиль в ДНР

В Ямполе, расположенном на территории ДНР, произошла трагедия — погибли трое мирных жителей. По словам беженца Руслана Гасанова, украинский танк произвел прямой выстрел по автомобилю медслужбы.
Он рассказал, что раненого мужчину посадили в «Ниву», принадлежавшую местному медпункту. В машине находились сам пострадавший, его мать и водитель. Они направлялись в Лиман, чтобы доставить раненого в больницу, когда по ним был открыт огонь. После попадания снаряда от машины почти ничего не осталось, передает РИА «Новости».
Гасанов уточнил, что инцидент произошел на Т-образном перекрестке, куда внезапно выехал танк украинских войск. Бронемашина появилась неожиданно, без предупреждения, и выстрелила почти в упор.
Последствия оказались ужасающими — автомобиль с людьми внутри был полностью уничтожен. Позднее, по словам очевидца, тела погибших пришлось хоронить прямо у обочины дороги, так как вывести их с места происшествия было невозможно.
Читайте также: Стало известно о масштабах разрушений в Батайске после атаки украинских дронов.