Стало известно, что украинский танк расстрелял медицинский автомобиль в ДНР

Он рассказал, что раненого мужчину посадили в «Ниву», принадлежавшую местному медпункту. В машине находились сам пострадавший, его мать и водитель. Они направлялись в Лиман, чтобы доставить раненого в больницу, когда по ним был открыт огонь. После попадания снаряда от машины почти ничего не осталось, передает РИА «Новости».